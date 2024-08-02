Хорватія може передати Україну стару бронетехніку – ЗМІ

Влада Хорватії вирішила оновити озброєння Збройних сил країни. Стару бронетехніку російського і югославського виробництва може бути передано Україні.﻿ Про це повідомляє видання Vecernji list, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Довгостроковий план розвитку Збройних сил Хорватії до 2028 року передбачає закупівлю значної кількості військової техніки, включно з бойовими машинами піхоти, танками, комплексами ППО і самохідними артилерійськими установками.

У квітні до Хорватії прибули перші шість із 12 винищувачів "Рафаль", і вже за рік ескадрилья буде повністю укомплектована. Ці закупівлі є історичними для Хорватії, яка вперше інвестувала 1,2 мільярда євро у військові потреби.

До 2026 року всі 62 бойові броньовані машини Bradley M2A2 ODS будуть відремонтовані та модернізовані на заводах Đura Đaković у співпраці з Bae Systems. Також у планах Міністерства оборони замовлення на виробництво 30 нових бронетранспортерів Patria, що доведе загальну кількість цих машин до 200. Нові бронетранспортери будуть оснащені баштами DUOS з 30-мм гарматами і протитанковими ракетами ізраїльського виробництва SPIKE.

Крім того, Хорватія планує посилити свої артилерійські підрозділи. Крім наявних 14 німецьких танкових гаубиць PzH 2000 калібру 155 мм, планується закупити додаткові установки. У планах також придбати мобільну артилерію на колесах, таку як шведський Archer або французький Caesar, обидва калібру 155 мм.

Міністерство оборони вже веде переговори з потенційними постачальниками, однак поставки затримуються через пріоритетне відправлення зброї в Україну. У результаті модернізації хорватської армії застарілу бронетехніку російського і югославського виробництва може бути передано Україні.

Допомога Україні від Хорватії

Хорватія надала тимчасовий захист тисячам українських біженців, забезпечивши їх житлом, медичною допомогою та іншими необхідними послугами. Також Хорватія передала Україні значні обсяги озброєння та боєприпасів, які допомагають українській армії в обороні країни.

Раніше повідомлялося, що Хорватія виділить новий пакет військової допомоги Україні на 30 млн євро.