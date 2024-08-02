СБУ повідомила про затримання диверсантів, які палили об'єкти "Укрзалізниці"

Служба безпеки України разом із поліцією затримала чотирьох громадян, яких звинувачує у підпалі об’єктів Укрзалізниці у прикордонні для зриву перевезення особового складу, техніки та боєприпасів Сил оборони, повідомляє Українська правда.

Про це говорить повідомлення СБУ.

"Служба безпеки спільно із Національною поліцією нейтралізувала на Чернігівщині диверсійну групу, яка на замовлення спецслужб РФ намагалася знищити об’єкти Укрзалізниці у прикордонні.

За наявними даними, через підпали релейних шаф та сигнальних установок рашисти сподівалися зірвати перевезення особового складу, техніки та боєприпасів Сил оборони на передову.

До складу диверсійної групи входило четверо мешканців Одеської та Чернігівської областей. Фігуранти шукали "легких грошей" в Телеграм-каналах, де згодом були завербовані російською спецслужбою".

В СБУ вказують, що диверсанти спочатку розвідували локації енергообладнання, фотографували і "погоджували" цілі з окупантами, а тоді після команди від куратора підпалювали. У такий спосіб вони намагалися знищити чотири релейні шафи.

"Після загоряння об’єктів фігуранти знімали це на відео з фіксацією дати, часу та місця вчинення диверсій" , - повідомляє СБУ.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).