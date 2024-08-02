Буріння нафти в першій половині 2024 року в Росії впало на майже на 3% порівняно з роком раніше, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що рсійські нафтові компанії знизили темпи буріння з тогорічного рекорду, оскільки країна поглибила скорочення видобутку ОПЕК+.

З січня по червень бурові установки пробурили 14 370 кілометрів експлуатаційних свердловин у Росії, що на 2,5% менше, ніж за той же період минулого року.

Повідомляється, що уповільнення відбувається після добровільної співпраці Москви з кількома країнами Організації країн-експортерів нафти, включаючи Саудівську Аравію, для стабілізації світового ринку нафти.

В повідомленні додають, що Росія впроваджує два пакети скорочень видобутку в рамках ОПЕК+, які група вважає "добровільними", оскільки не всі члени беруть у них участь.

Перше скорочення на 500 000 барелів на добу було оголошено на початку минулого року, а згодом було обіцяно скорочення на 471 000 барелів на добу в період з червня по вересень.

Рівень видобутку в країні залишиться на рівні 8,978 млн барелів на день до жовтня, коли країна почне поступово скасовувати обмеження відповідно до угоди ОПЕК+.

У червні країна видобувала 9,139 млн барелів на добу, згідно з останнім щомісячним звітом ОПЕК.

Очікується, що загальний обсяг експлуатаційного буріння в Росії цього року дещо знизиться до 29 400 км, але все одно перевищить середню відстань, досягнуту в період з 2019 по 2022 рік. Наступного року вона знову перевищить 30 000 км.

Нагадаємо:

Видобуток нафти в Росії залишатиметься стабільним протягом наступних п'яти років, попри міжнародні санкції, оскільки державна компанія ПАТ "Роснефть" розпочинає видобуток на новому великому арктичному проєкті.

Використовуючи лазівку в санкціях, Туреччина маскує російську нафту під власну та експортує її до ЄС, приносячи Росії мільярдні прибутки.