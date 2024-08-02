Прем'єр Молдови прокоментував можливість видачі Україні військовозобов’язаних чоловіків

Прем’єр Молдови Дорін Речан натяком підтвердив, що від Києва лунають прохання сприяти з поверненням в Україну військовозобов’язаних, які нелегально виїхали до Молдови, і сказав, що Кишинів буде діяти "згідно з міжнародним правом". Про це його запитали в інтерв’ю Newsmaker, повідомляє Європейська правда.

Журналісти нагадали про слова посла України у Молдові, який сказав, що між Києвом і Кишиневом ведеться певний діалог щодо повернення українських чоловіків, які втекли у Молдову, та запитали, яка позиція уряду з цього питання.

"Україна має такі побажання щодо усіх країн, де перебувають українці. Ми, як і усі, дотримуємося міжнародного законодавства і прав людини, і будемо діяти згідно з міжнародним правом" , – відповів Речан.

Його перепитали, чи можна розуміти цю відповідь як підтвердження, що Молдова не повертатиме таких чоловіків в Україну.