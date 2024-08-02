Кабмін прийняв рішення для покращення водопостачання у Донецькій області
Кабінет міністрів затвердив постанову про спрощення дозвільних процедур та скорочення термінів реалізації проєктів з будівництва нових артезіанських свердловин у Донецькій області, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив голова українського уряду Денис Шмигаль під час засідання.
"Маємо важливе рішення на покращення водопостачання наших громад. Цього місяця були на Донеччині й багато говорили з людьми про цю проблематику. Сьогодні затверджуємо постанову про максимальне спрощення дозвільних процедур та скорочення термінів реалізації проєктів з будівництва нових артезіанських свердловин у Донецькій області", - заявив Шмигаль.
Артезіанські свердловини
Як пояснив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, Кабмін погодив пропозицію Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів щодо реалізації експериментального проєкту з водозабезпечення у Донецькій області.
Під час воєнного стану учасники проєкту здійснюватимуть будівництво артезіанських свердловин та свердловин інших типів без:
- відведення земельної ділянки;
- розроблення й затвердження відповідної містобудівної документації;
- отримання звіту про результати експертизи проектної документації на будівництво обʼєкта;
- отримання дозволу на виконання будівельних робіт;
- використання Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;
- оформлення речових прав на земельні ділянки;
- проведення оцінки впливу на довкілля.
Проблеми із водопостачанням у Донецьку та Донецькій області
Суттєві проблеми з водопостачанням у жителів окупованого Донецька виникли через зупинку водогону Сіверський Донець - Донбас внаслідок бойових дій.
Для вирішення цієї проблеми загарбники протягом двох років будували новий водогін з Дону, але це не призвело до позитивних результатів. Потужностей нового водогону виявилося недостатньо, і вода в обласному центрі постачається лише за графіком.
Артезіанські свердловини, своєю чергою, часто використовуються для забезпечення населення чистою водою, особливо в районах з обмеженим доступом до води.
Як пише "Центр національного спротиву", тим часом на тимчасово окупованій частині регіону місцеві жителі почали проводити протести через проблеми з водопостачанням та відсутність питної води у населених пунктах.