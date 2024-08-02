На Київщині чоловік підірвав гранату під час сварки з дружиною: вона померла

В одному з будинків Білої Церкви, під час сварки, 57-річний чоловік підірвав гранату. Внаслідок вибуху загинула його дружина. Про це йдеться в повідомленні поліції Київської області, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

57-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного спʼяніння, прийшов до будинку, де окремо проживали його дружина та син. Під час суперечки він підірвав гранату "РГД-5" в одній із кімнат.

Внаслідок вибуху усі члени сім'ї отримали мінно-вибухові травми й осколкові поранення різних частин тіла. Жінка померла під час реанімаційних заходів. 36-річний син зловмисника перебуває у стабільності стані.

Зловмисник наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому повідомили про підозру за фактами замаху на вбивство та незаконного поводження з боєприпасами.

Чоловікові загрожує 15 років тюрми.