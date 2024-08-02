Майже половина українців негативно оцінили діяльність "Слуги народу"

Серед дев'яти політичних партій, за якими проводилося опитування, українці висловили найбільш негативне ставлення до "Слуги народу", "Батьківщини" та забороненої ОПЗЖ, найпозитивніше - до партії Сергія Притули, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це свідчить опитування Національного Демократичного інституту та Київського міжнародного інституту соціології, проведене у травні.

Згідно з результатами опитування, до партії "Слуга народу" негативно ставляться 48% українців із числа опитаних, нейтрально – 32%, позитивно – 13%.

Своє ставлення як негативне до ВО "Батьківщина" оцінили 57% українців, 31% висловили нейтральне ставлення та 9% - позитивне.

Також 71% українців поставилися дуже негативно до забороненої ОПЗЖ, нейтрально оцінюють цю політсилу 19% та позитивно 4% українців.

kiis.com.ua

Думки щодо партії, яку очолює Сергій Притула, розділилися, позитивне та негативне ставлення до неї становить 28% відповідно.

Позитивне ставлення до "Європейської солідарності" висловили 23%, а негативне – 47% українців. Партію "Удар" негативно оцінили 34% з-поміж опитаних респондентів, і лише 18% - позитивно.

Рівень негативної оцінки серед українців до партій "Розумна політика" та "Голос" майже на однаковому рівні - 27% та 29%. Позитивне ставлення до них висловили 18% та 13% з числа опитаних респондентів відповідно.

Дослідження тривало 8-25 травня. Методом телефонного інтерв'ю на основі випадкової генерації мобільних номерів опитали 2508 дорослих мешканців України. У вибірку не включали тимчасово окуповані території на 23 лютого 2022 року (Крим, окуповані райони Донецької та Луганської областей).

Респонденти, які проживають на територіях, окупованих після 24 лютого 2022 року, були опитані за умови, що вони відчували себе в достатній безпеці, щоб відповідати на запитання.