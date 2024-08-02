Скандального екс-главу Рівненського ТЦК випустили із СІЗО

Апеляційний суд змінив запобіжний захід екскерівнику Рівненського обласного ТЦК Сергію Луцюку, якого звинувачують у побитті підлеглого, незаконному збагаченні та інших злочинах. Його випустили із СІЗО під заставу у розмірі майже пів мільйона гривень. З посиланням на пресслужбу Рівненського апеляційного суду, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Як повідомляється, Рівненський апеляційний суд скасував оскаржувану ухвалу місцевого суду - тримання під вартою.

Також суд обрав обвинуваченому запобіжний захід у вигляді застави, при цьому удвічі збільшивши її розмір до 454 200 гривень.

Луцюк зобов’язався виконувати низку процесуальних обов’язків, зокрема:

не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу суду;

прибувати до суду за першою вимогою;

повідомляти суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи;

утримуватися від спілкування з потерпілим та обвинуваченим Віталієм Козачуком як безпосередньо, так і через третіх осіб;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в'їзд в Україну.

Нагадаємо, минулого року спалахнув скандал про побиття у Рівненькій області солдата обласним військкомом Сергієм Луцюком. Він завдав підлеглому кілька ударів битою, принижував і повчав його, оскільки дізнався, що солдат співпрацює із правоохоронними органами.

Побиття військового знімав на камеру начальник районного ТЦК та СП. Згодом правоохоронці встановили, що останній вживав психотропні речовини та здійснював їх збут.

Під час обшуків знайшли зіп-пакети з амфетаміном загальною вагою 11 г, відеозапис, знаряддя побиття солдата та інші речові докази.

Також під час слідства встановили, що колишній Рівненський обласний військком володіє незадекларованими статками. Серед них 2 вантажні автомобілі, земельні ділянки та недобудований готель на гірськолижному курорті у Карпатах.

Загальна сума незаконного збагачення сягнула понад 52 млн гривень. У грудні 2023 року майно заарештували та передали в АРМА.