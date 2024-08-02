Россіяни обстріляли окуповану Волноваху - омбудсмен Лубінець

Російська Федерація обстріляла окуповане нею ж місто Волноваха, внаслідок чого загинув 76-річний чоловік і поранена жінка.﻿ Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Чергова провокація від РФ — обстріл окупованого міста Волноваха!

Сьогодні росіяни обстріляли моє рідне місто Волноваха — населений пункт, який перебуває у тимчасовій окупації. Тобто по суті, аби влаштувати провокацію, країна-агресор сама обстрілює підконтрольні їй території!

Внаслідок цього загинув 76-річний чоловік, поранена жінка. Влучання відбулося по чотирьох різних локаціях.Міжнародна спільнота, зокрема організації — ООН та ОБСЄ, мають окремо зафіксувати ці порушення та сприяти покаранню винних у воєнних злочинах. Нам потрібні конкретні кроки!