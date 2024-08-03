Le Monde: Українські спецслужби вчать туарегів з Малі керувати безпілотниками

Українські спецслужби співпрацюють з повстанцями-туарегами у Малі, зокрема навчаючи їх керувати безпілотниками, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє французьке видання Le Monde з посиланням на інформаторів.

За словами одного з командирів повстанців, "обміни" з українськими спецслужбами справді відбуваються, щоб побачити, як можна співпрацювати.

Як стверджують джерела Le Monde, українська влада надає повстанцям у Малі стратегічну інформацію, а також навчає їх використовувати безпілотники.

Пряма мова речника CSP-DPA Мохамеда Ельмаулуда Рамадана:

"Ми маємо зв’язки з українцями, але так само як і з усіма іншими — французами, американцями та іншими".