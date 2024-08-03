ЗМІ: В Орловській області РФ дрони атакували багатоповерхівку

У Росії в селі Жиліна Орловської області два дрони атакували 16-поверховий будинок, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

За інформацією РосЗМІ, перший вибух пролунав приблизно о 1:05, а за 5-7 хвилин майже в те саме місце прилетів ще один безпілотник. Другий вибух пролунав, коли на місці вже були пожежники.

Російські Telegram-канали уточнюють, що перший дрон влетів на 13-й поверх, а другий у 15-й.

Після події губернатор Орловської області Андрій Кличков повідомив, що з опівночі регіон зазнав масованої атаки нібито українських БПЛА. За його словами, засобами РЕБ та силами ППО було знищено три дрони, але ще два потрапили у будинок.

"Два БПЛА потрапили в житловий будинок у мікрорайоні Болховський. На місці події працюють оперативні служби, спалах локалізовано, постраждалих немає" , - заявив губернатор.

Зазначимо, що при попаданні безпілотників по російськими НПЗ та іншими об'єктами, в РФ офіційно заявляють, що це уламки. За твердженням влади, російське ППО збиває все на 100%. Однак зараз, у разі ударів по будинку, російські чиновники кажуть, що було збито три з п'яти дронів.