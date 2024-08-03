Сили ППО збили 24 російські безпілотники з 29 запущених

У ніч на 3 серпня протиповітряна оборона збила 24 російських безпілотника з 29 запущених, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram.

Противник завдав удару двома зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої території Донеччини, двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря.

Також ворог запустив 29 ударних БпЛА типу "Shahed" з мису Чауда, що у Криму, Приморсько-Ахтарська та Курська у Росії.

Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних сил.

"В результаті протиповітряного бою збито 24 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136" в межах Херсонської, Одеської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської, Київської, Вінницької та Житомирської областей".