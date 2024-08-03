S&P оцінило наслідки війни для економіки України

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings відзначає високий ступінь невизначеності щодо масштабів, результатів та наслідків російсько-української війни, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення агентства.

"Якщо економіка почне відновлюватися, то, враховуючи шкоду, завдану війною економіці України, ми не очікуємо, що реальний ВВП відновиться до довоєнного рівня в наш прогнозний період до 2027 року" , - йдеться у повідомленні.

Як зазначає агентство, реструктуризація боргу України відбувається на тлі значного економічного, зовнішнього та фіскального тиску, спричиненого російською військовою агресією. Райони, окуповані російськими військами, становлять близько 15% території України та 8-9% її довоєнного ВВП. Майже третина населення України перемістилася, а близько 15% залишили країну і тепер є біженцями.

"Незалежно від тривалості воєнних дій, пов'язані з ними ризики, ймовірно, збережуться протягом деякого часу" , - додали аналітики агентства.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings тимчасово знизило рейтинг України до SD (вибірковий дефолт). Рейтинг буде підвищено після завершення реструктуризації боргу.

Раніше міжнародне агентство Fitch Ratings також знизило рейтинг України через реструктуризацію боргу. Агентство прогнозує дуже затяжну війну Росії з Україною та очікує, що війна продовжиться протягом 2024 та 2025 року в рамках її поточних параметрів.