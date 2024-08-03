Британська розвідка проаналізувала рівень втрат російських військ

За останні два місяці середньодобові втрати росіян вбитими і пораненими знизилися з максимального за весь час повномасштабної війни рівня – з понад 1262 особи на добу в травні – до 1140 осіб у липні 2024 року, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії про російсько-українську війну.

Незважаючи на це зниження, останні три місяці відзначилися найбільшими втратами для російських військ з лютого 2022 року, згідно зі звітами українського Генерального штабу.

Зменшення середньодобового показника, ймовірно, свідчить про те, що російські війська консолідують позиції на харківському напрямку. Хоча цей новий підхід збільшив тиск на фронті, ефективна українська оборона та брак російської підготовки зменшує здатність Росії використовувати будь-які тактичні успіхи для досягнення ширших оперативних переваг.

Рівень втрат російських військ, ймовірно, продовжуватиме в середньому перевищувати 1000 осіб на день протягом серпня 2024 року, оскільки Росія продовжує наступальні операції на широкому фронті від Харкова на півночі до Роботиного на півдні України.

Наприкінці липня британська розвідка прогнозувала, що Росія продовжить тактичне просування в найближчі тижні попри обмежену загальну оперативну спроможність.

Також у МО Британії відзначали, що середньодобові втрати Росії убитими й пораненими протягом травня і червня 2024 року зросли до максимальних за весь час її загарбницької війни проти України.