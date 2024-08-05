DeepState: ЗСУ відійшли з урочища в Донецькій області

За даними DeepState, Сили оборони України відійшли з урочища Ступки Голубовські-2 на Донеччині.

Про це йдеться﻿ в повідомленні проєкту.

У DeepState зазначають, що війська РФ просунулися в Північному, Залізному, Желанному, Сергіївці, Іванівці, а також біля Лисичного та Желанного.

Крім цього, Сили Оборони України відійшли з урочища Ступки Голубовські-2 південніше Часового Яру.

Напередодні DeepState повідомляв, що ворог просунувся біля Желанного та Тимофіївки.