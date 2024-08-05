Біженці у Нідерландах: на які виплати можуть розраховувати українці

Нідерланди – одна з країн ЄС, які стикнулися з напливом українських біженців. Нещодавно для людей з тимчасовим захистом змінили умови підтримки, повідомляє РБК-Україна.

На які виплати можуть розраховувати українські біженці у цій країні, повідомляє уряд Нідерландів.

Яку підтримку надають біженцям з України у Нідерландах

Нідерланди в кінці минулого року почали бити на сполох через потік українських біженців та завантаженість муніципальних притулків. Зараз там під тимчасовим захистом перебувають понад 114 тисяч людей з України.

Чиновники помітили, що до Нідерландів приїжджають чимало українців з інших країн Європи. Серед них – і чоловіки, багато з яких в першу чергу цікавляться працевлаштуванням.

Водночас тимчасовий захист у Нідерландах передбачає надання безкоштовного житла з харчуванням у притулках. Допомога відрізняється від складу сім'ї та розміщення – у центрах для біженців чи у сім'ях місцевих жителів.

Біженці з України отримують грошову допомогу на харчування, одяг та інші особисті витрати, якщо вони не отримують ці речі в натуральній формі.

Біженці, які проживають у приймаючій сім’ї, отримують додаткову допомогу – ці гроші вони можуть використати на проїзд у транспорті чи заняття спортом, або за бажанням – як внесок приймаючій сім'ї.

Які суми допомоги з 1 липня

Оскільки вартість життя за останній період зросла, суми допомоги на проживання були скориговані з урахуванням інфляції. Нові суми базуються на прожитковому мінімумі, йдеться на сайті уряду Норвегії.

Виплати на харчування залежать від розміру сім’ї.

• Якщо сім’я складається з 1 або 2 людей, то виплати на дорослого будуть 242,48 євро, а на неповнолітнього - 200,65 євро на місяць.

• Якщо сім’я складається з 3 осіб, то отримуватиме 193,98 євро на дорослого і 160,64 євро на неповнолітнього на місяць.

• Якщо сім’я складається з 4 осіб або більше, то буде отримувати 169,74 євро на дорослого і 140,34 євро на неповнолітнього на місяць.

Якщо хтось живе в муніципальному притулку, муніципалітет може прийняти рішення про забезпечення харчуванням. Тоді біженець не отримає грошей на їжу та напої.

Допомога на одяг та особисті витрати становить 62,66 євро на людину на місяць.

Надбавка у разі проживання в приймаючій сім’ї складає 80,91 євро на людину.

Тобто сім'я із матері з двома неповнолітніми дітьми отримуватиме 703,24 євро (515,26 євро на харчування і 187,98 євро на одяг) та додатково 242,73 євро, якщо живе у родині нідерландців.

При виході на роботу виплати втрачаються

З 1 липня запроваджене нове правило. Коли біженець віком від 18 років влаштовується на оплачувану роботу, виплата припиняється для всіх членів сім’ї. Так само – якщо людина віком від 18 років отримує допомогу від нідерландського уряду, наприклад – з безробіття чи допомогу з інвалідності.

"Біженець, який працює 3 дні на тиждень за мінімальну зарплату, заробляє більше, ніж прожитковий мінімум" , - звертають увагу чиновники.

Також біженці, які живуть у муніципальних центрах і мають роботу, повинні робити внесок за своє проживання на покриття комунальних послуг:

за газ, воду та електроенергію – 105 євро з однієї людини, максимум 210 євро на сім’ю;

за харчування в муніципальному приймальному центрі – до 242,48 євро на людину від 18 років. Навіть якщо біженець не завжди там харчується. Це максимум 484,96 євро на сім'ю.

Ті біженці, які не мають доходів, продовжать отримувати допомогу на проживання. Вони також не повинні платити внесок за муніципальні притулки та за харчування, яке там отримують.

Нагадаємо, ми писали, що у Нідерландах для українських біженців стане доступна важлива послуга.

Також ми розповідали, скільки українців у Німеччині та Нідерландах хочуть повернутися в Україну. У Нідерландах назавжди планують залишитися тільки 6% біженців.