В "Слузі народу" пояснили, чи Україна програє інформаційну війну Росії

Виконавча влада та державні органи в Україні комунікують достатньо активно. На даний час наша держава не програє інформаційну війну Росії, втім постійно знаходиться "на межі", повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв.

Як зазначив Потураєв, в Україні є інформаційна політика і її якість "непогана".

"Там є дірки, там є певні помилки, але достатньо всі активно комунікують - і Офіс, і Кабмін, і держоргани, і Рада, і комітети. Але не всі однаково якісно" , - зауважив він.

Потураєв пояснив, що Україна не програє інформаційну війну, однак водночас постійно знаходиться "на межі".

"Зараз вже почали широко використовувати штучний інтелект, значно швидше, ніж я прогнозував. Я вважаю, що ми не готові до цього станом на сьогодні, і Захід не повною мірою був готовий" , - сказав він.

Дезінформація під час війни РФ проти України

Варто зауважити, що Росія систематично проводить інформаційні кампанії, спрямовані на дискредитацію України та її військових сил перед світовим політичним суспільством.

Також росіяни регулярно розповсюджують свою дезінформацію серед українців з метою залякати мирне населення.

Також у РФ вигадали фейк про те, що Молдова нібито готова екстрадувати всіх українських чоловіків до України.