У Німеччині ультраліві пропонують зекономити бюджет, скоротивши допомогу Україні

Сара Вагенкнехт, співзасновниця ультралівої партії "Альянс Сари Вагенкнехт" (BSW) вважає, що німецький уряд міг би заощадити кошти шляхом урізання кількох статей бюджету, в тому числі допомоги Україні, повідомляє Європейська правда.

З огляду на сумніви щодо реалістичності поточного проєкту бюджету від урядової коаліції, Сара Вагенкнехт опосередковано пропонує заощадити на допомозі Україні.

"Ми могли б заощадити від 30 до 50 мільярдів євро наступного року, змінивши курс в Україні, імміграційну та енергетичну політику – шляхом мирних переговорів в Україні, значного скорочення кількості шукачів притулку та скасування закону про опалення", – заявила вона.

У Німеччині нещодовно поновилися дискусії щодо проєкту бюджету на наступний рік.

Нагадаємо, 17 липня уряд Німеччини після тривалих суперечок затвердив бюджет на 2025 рік з меншою допомогою Україні, аніж закладали на 2024 рік.

Сара Вагенкнехт давно заявляє, що уряд Німеччини має припинити підтримувати Україну зброєю і зосередитися на дипломатичних зусиллях.