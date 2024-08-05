В "Слузі народу" розповіли, чи потрібен Україні телемарафон

До телемарафону виникають обґрунтовані питання, у зв'язку з чим важливо шукати якісь рішення перед тим, як поставити питання щодо продовження його фінансування, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв.

Як відзначив Потураєв, на його думку, телемарафон сьогодні не виправдовує виділені на нього кошти.

Зокрема він нагадав й про Національну суспільну телерадіокомпанію України (НТСУ), яка також має достатньо значний бюджет. Попри те, що НТСУ є джерелом перевіреної інформації, в неї також де інколи виникають помилки та відхилення від абсолютної політичної нейтральності.

"Але таке трапляється всюди, і на BBC теж. Бо кожна людина, яка працює в медіа - це жива людина, зі своїми смаками, вподобаннями, баченням ситуації, і певна особистісна оптика все одно є. І це нормально" , - додав Потураєв.

Коментуючи викривлення політичної нейтральності на телемарафоні Потураєв заявив, що не вітає це, втім, наразі марафон складається з приватних виробників, яким ніхто та ніколи не міг зауважити, щоб вони дотримувались вищезгаданого принципу. Зокрема відповідні "перекоси" викликають зауваження з боку західних партнерів.

Голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики переконаний у тому, що телемарафон подає якісну інформацію.

"Це професійні команди, журналісти, які відповідально ставляться до своєї роботи, і вони не транслюють фейків. Коли кажуть, що марафон – в рожевих окулярах, він не говорить про проблеми... По-перше, я з цим не згоден, бо в марафоні говорять про проблеми. А в інших медіа, що, тільки про проблеми й говорять? Та ні. Говорять про різне" , - заявив Потураєв.

Потураєв відзначив, що до марафону є обґрунтовані питання, а його показники знижувались протягом 2024 року. У зв'язку з цим необхідно шукати якісь рішення перед тим, як поставити питання щодо продовження фінансування.

Телемарафон

Як й стверджував вище Потураєв, показники телемарафону протягом року знижувались. Як приклад, станом на початок лютого 2024-го частка тих, хто довіряє марафону, знизилася до 36%, натомість до 47% зросла частка тих, хто не довіряє.

В січні голова Міністерства культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявив, що в Україні розглядають нові формати для телемарафону "Єдині новини".