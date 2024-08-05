Заборона Telegram в Україні: чи планують закрити месенджер подібно Вконтакте

Ресурсів і можливості для регуляції роботи месенджера Telegram в України, як і інших соцмереж, "немає і не буде". Через загрози даного застосунку нашій державі та прямий зв'язок з РФ, його необхідно закрити подібно "Вконтакте" та "Одноклассники", повідомляє РБК-Україна.

Про це розповiв голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв.

"Ресурсів немає на регуляцію. І не буде. І можливості немає і не буде, бо це не в нашій юрисдикції. Це стосується будь-яких соцмереж. Що буде, якщо ми ніяк не будемо звертати уваги на ці загрози - не буде України. Тому що ні про яку інформаційну гігієну ми говорити не можемо" , - зауважив посадовець.

На його думку, єдиною реакцією, враховуючи відсутність ресурсів та можливостей регуляції Telegram в України, є його відключення подібно до російських соцмереж "Вконтакте" та "Одноклассники".

Як зауважив Потураєв, Україна має відповідні технічні можливості для припинення роботи застосунку (на території України - ред.).

Використання Telegram органами влади

Стосовно використання месенджера Telegram органами влади, Потураєв наголосив, що це проблема, яка буде дорого всім коштувати, "і тим хто цим користується, в першу чергу".

"Коли у тебе 80% населення користується немодерованою соцмережею, причому принципово немодерованою, керівництво якої не вступає в комунікацією з твоєю державою, по якій достатньо доказів, що вона залишається афілійованою з Росією, під впливом російських спецслужб, це велика помилка, яка, повторю, буде дорого коштувати" , - сказав він.

Посадовець бачить розв'язання проблеми у написанні законопроєкту, суть якого буде в тому, що "або мережі чи платформи встановлюють діалог з українською державою, або держава їх просто закриває".

Діяльність Telegram в Україні

Нагадаємо, що дискусії про обмеження роботи Telegram в Україні точаться вже давно. Один з першим про це заговорив колишній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Варто зауважити, що Telegram був заснований у серпні 2013 року Павлом Дуровим, російським підприємцем, який також є засновником соціальної мережі "Вконтакте".

Водночас голова Комітету зі свободи слова Верховної ради Ярослав Юрчишин зауважив, що Україна може заблокувати Telegram, якщо підтвердиться витік інформації. Не виключено, що інформація з месенджера видається секретним службам РФ.

Зокрема про необхідність врегулювання роботи месенджера говорять і в українській розвідці.

Раніше у Центрі протидії дезінформації при РНБО заявляли, що Україна має інструменти для врегулювання Telegram.