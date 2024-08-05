Британська розвідка: У Росії почали переслідувати мігрантів з метою їхнього залучення до армії

31 липня Держдума РФ затвердила законопроєкт, що передбачає позбавлення громадянства натуралізованих громадян у разі їхньої неявки на військову службу. Співавтором законопроєкту став спікер Держдуми В'ячеслав Володін, що свідчить про підтримку цієї ініціативи Кремлем, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Великої Британії.

Британська розвідка вважає, що після підписання закону практичні наслідки для російського призову в армію, ймовірно, будуть обмеженими.

Проте незалежні російські ЗМІ продовжують повідомляти про переслідування мігрантів правоохоронними органами, зокрема з метою їх залучення до армії. Новий закон надає ще одну форму правового примусу в цьому відношенні.

Цей закон також слід розглядати в контексті дедалі більших антимігрантських настроїв, що розпалюються деякими членами російського уряду, особливо щодо вихідців із Центральної Азії.

"Ці настрої та риторика помітно посилилися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, імовірно, як частина спроби створити додаткові джерела легітимності уряду перед обличчям великих втрат і зниження рівня життя" , - йдеться в повідомленні.

Вербування індійців Росією

У червні, після загибелі двох індійців у російській армії, Нью-Делі зажадав від Кремля повернути завербованих громадян. За інформацією Reuters, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час візиту до Москви наполягав на якнайшвидшому звільненні індійців із російської армії.

Крім того, Росія намагалася вербувати не тільки індійців, а й сербів, а також українців, які проживають на окупованих територіях.

За останніми даними, на війні проти України загинуло вісім громадян Індії.