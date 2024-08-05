У Німеччині розглядають отримання ліцензій для українських лікарів

Уряд Німеччини зважує регуляторні зміни, щоб полегшити українським студентам-медикам можливість продовжити навчання і стати лікарями в країні, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у відповіді Міністерства охорони здоров’я Німеччини, яку наводить dpa.

У МОЗ також дали зрозуміти, що кожна з 16 федеральних земель Німеччини вже має право видавати професійні ліцензії українським лікарям, які завершили медичну освіту.

Це було зроблено у відповідь на вимоги державних посадовців і дані газети Welt am Sonntag, яка виявила, що понад 1400 українських лікарів, які переїхали до Німеччини після повномасштабного російського вторгнення в їхню країну, все ще чекають на отримання ліцензії, щоб вести практику.

Щонайменше 1 674 українські лікарі, які втекли з країни, подали заявки на отримання ліцензії на практику в Німеччині з лютого 2022 року.

Лише 187 заявок були схвалені, тоді як 1 402 все ще перебувають на стадії розгляду.

Час очікування на отримання ліцензії є довгим не лише для українців.

Лікарям з інших країн, які не входять до Європейського Союзу, зазвичай потрібно від 15 місяців до трьох років, щоб отримати ліцензію на медичну практику.

За офіційними даними, серед понад мільйона українців у Німеччині людьми працездатного віку є понад 800 тисяч, з них працюють приблизно чверть.

У червні голова баварської опозиційної партії ХСС у Бундестазі Александер Добріндт закликав висилати безробітних українських біженців з Німеччини, що розкритикували партії федеральної коаліції.