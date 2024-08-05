У Раді хочуть дозволити виїжджати за кордон чиновникам, нардепам та суддям

У Верховній Раді пропонують надати право виїзду за кордон на час дії відстрочки чи бронювання народним депутатам, чиновникам, суддям, прокурорам та іншим, хто має право на бронювання. Відповідний законопроєкт зареєстрований у парламенті. З посиланням на сайт ВР, повідомляє Корреспондент.

Законопроєкт № 1460 передбачає внесення змін до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Згідно з документом, вищезазначені категорії громадян зможуть безперешкодно перетинати державний кордон, незалежно від обмежень, пов'язаних з військовим станом.

Також пропонується не застосовувати до них заходи впливу та обмеження під час розгляду питання щодо оформлення бронювання від мобілізації.

Законопроєкт має пройти розгляд у профільних комітетах Верховної Ради, після чого буде винесений на голосування.