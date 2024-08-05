Командиру авіаполку РФ, який віддавав накази про обстріл енергетики України, оголошено підозру

Служба безпеки України повідомила про підозру командиру авіаполку РФ Олегу Скітському. Він командував ударами по енергосистемі України ракетами Х-101.﻿ З посиланням на пресслужбу СБУ, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Як зазначили в СБУ, вже задокументовано, що за наказами Скитського його підлеглі здійснювали масовані повітряні атаки на енергосистему України. Їх цілями були ключові енергогенеруючі підприємства та електропідстанції у Київській, Житомирській, Кіровоградській та Вінницькій областях.

Для обстрілів вони підіймали у повітря ракетоносці-бомбардувальники Ту-95, з яких випускали по Україні стратегічні крилаті ракети Х-101. У результаті ворожих обстрілів були загиблі і десятки поранених серед цивільного населення України.

Атаки РФ на критичну інфраструктуру призвели до масового знеструмлення у холодну пору року житлових будинків, лікарень, шкіл та дитсадків.

Скітському заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв ведення війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).