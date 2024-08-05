Американські акції обвалилися після відкриття торгів

Через кілька хвилин після відкриття американських ринків, акції на індексі S&P 500 демонстрували значний спад. Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Торги у Сполучених Штатах відкрилися о 16:35. На початку їх тон майже не змінився порівняно з доринковими торгами.

Станом на 16:41, понад 455 акцій S&P 500 перебували у червоній зоні, серед них найбільші втрати зазнали Nvidia, Super Micro Computer та Citigroup.

Водночас лише близько 20 акцій зростали у ціні, серед яких Campbell Soup, Tyson Foods та ON Semiconductor. Приблизно 15 акцій залишалися без змін.

Індекс S&P 500 впав тоді на понад 3,5%, що є найгіршим внутрішньоденним спадом з 2022 року.

За даними Bloomberg, індекс "Magnificent Seven" (найбільші технологічні компанії) відкрився зі зниженням приблизно на 9%, що є найгіршим падінням за день з 2015 року.

На 17:00 Nvidia відійшла від своїх ранкових мінімумів: акції компанії показували зниження приблизно на 7,2% після "дна" у 15% на початку сесії. Загальний індекс технокомпаній за 25 хвилин відскочив до зниження на 3,8%, перебуваючи на найнижчому рівні з квітня.

Станом на 17:03 ключові індекси перебувають на сесійних максимумах. Nasdaq 100 показав зниження на 2,8%, S&P 500 - на 2,6%, а Russell 2000 - на 4,2%. Nvidia продовжила відходити від падіння на початку і на цей час втратила лише 5,1%.

Раніше, ранок понеділка почався з падіння ринку акцій Японії та реакції світових котирувань на торги в Азії. Японський базовий індекс Nikkei закрився на 12,40% менше, що є найбільшим одноденним падінням з жовтня 1987 року.

Акції в Європі зазнали менш помітних втрат, хоча базові індекси там впали більш ніж на 2%

Глобальний розпродаж акцій стався на тлі зростаючого занепокоєння щодо економіки США.