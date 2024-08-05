Уоррен Баффетт сократил почти на половину акции Apple

Фонд Berkshire Hathaway Уоррена Баффета скоротив свою частку в технологічному гіганті Apple майже на 50%.﻿ Про це пише CNN, повідомляє Економічна правда.

Баффет скоротив майже на 50% кількість акцій Apple у портфелі Berkshire Hathaway: з 790 млн акцій до 400 млн акцій, які оцінюються у 84,2 млрд дол.

Berkshire Hathaway раніше скорочувала свою частку в Apple, ринкова капіталізація якої перевищує $3,3 трлн. В останні три місяці 2023 року Баффет продав 10 млн акцій Apple, в першому кварталі 2024 року Berkshire скоротила свою частку в Apple ще на 13%.

Тим часом конгломерат з Омахи, штат Небраска, Berkshire Hathaway повідомив про рекордний обсяг грошових коштів у розмірі майже 277 мільярдів доларів за другий квартал.

Фонд Баффета також володіє великими пакетами акцій в American Express (35,1 млрд дол), Coca-Cola (25,5 млрд дол) і Chevron (18,6 дол).