РФ готує заборону на судноплавство частиною моря біля Криму - ЗМІ

Російська Федерація планує закрити для судноплавства частину моря біля тимчасово окупованого Криму. Вже розроблено проєкт наказу, що встановлює заборонені райони для плавання в зоні енергомосту в Криму.﻿ З посиланням на "Кримський вітер", пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Ймовірно, заборона пошириться на плавання всіх типів суден: маломірних, вітрильних, спортивних, гідроциклів, пасажирських, прогулянкових, вантажних, судна допоміжного флоту, бункерувальники, буксири.

Однак виняток буде зроблено для катерів, суден і кораблів МВС РФ, військово-морського флоту і прикордонної служби ФСБ Росії.

Зі сторони Криму заборонена буде починатись трохи нижче мису Борзовка в Глазовській сільраді і простягнеться приблизно на кілометр на південь по береговій лінії і на схід по воді до морського кордону з Краснодарським краєм Росії.

З боку Краснодарського краю заборонена ділянка розташовується тільки на воді. Вона буде знаходитися на водній ділянці на відстані 1,6 - 6 кілометрів від берега навпроти північного кордону селища Ілліч і опуститься на 1,6 кілометра на південь.