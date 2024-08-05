РФ готує заборону на судноплавство частиною моря біля Криму - ЗМІ
Російська Федерація планує закрити для судноплавства частину моря біля тимчасово окупованого Криму. Вже розроблено проєкт наказу, що встановлює заборонені райони для плавання в зоні енергомосту в Криму. З посиланням на "Кримський вітер", пише Наталія Кава, РБК-Україна.
Ймовірно, заборона пошириться на плавання всіх типів суден: маломірних, вітрильних, спортивних, гідроциклів, пасажирських, прогулянкових, вантажних, судна допоміжного флоту, бункерувальники, буксири.
Однак виняток буде зроблено для катерів, суден і кораблів МВС РФ, військово-морського флоту і прикордонної служби ФСБ Росії.
Зі сторони Криму заборонена буде починатись трохи нижче мису Борзовка в Глазовській сільраді і простягнеться приблизно на кілометр на південь по береговій лінії і на схід по воді до морського кордону з Краснодарським краєм Росії.
З боку Краснодарського краю заборонена ділянка розташовується тільки на воді. Вона буде знаходитися на водній ділянці на відстані 1,6 - 6 кілометрів від берега навпроти північного кордону селища Ілліч і опуститься на 1,6 кілометра на південь.