Колишнє керівництво АРМА судитимуть за присвоєння $400 тисяч

САП та НАБУ направили до суду обвинувальний акт стосовно колишніх посадовців АРМА, серед яких тимчасово виконувач обов’язків голови АРМА, його заступник та начальник управління менеджменту активів. ﻿З посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомляє Економічна правда.

Слідство встановило, що у серпні-грудні 2020 року вони незаконно заволоділи 398 тис. дол. США, які були передані в управління АРМА.

З’ясувалося, що працівники АРМА та адвокати підробили рішення суду про скасування арешту з коштів і в подальшому перерахували ці кошти на банківський рахунок фізичної особи, яка не мала до грошей жодного відношення, згодом розподіливши перераховані гроші між собою.

У цій справі п'ять обвинувачених, серед яких двоє адвокатів.

З листопада 2019 року до серпня 2021 року т.в.о. голови АРМА був Віталій Сигидин.

Нагадаємо, Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) отримало в управління земельні ділянки у Києві, якими володіли Віктор Медведчук та Тарас Козак.