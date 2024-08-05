Заворушення в Британії: поліція затримала майже чотириста осіб

Поліція Великої Британії провели 378 арештів відтоді, як минулого тижня країну охопили масові заворушення через резонансне вбивство дітей.Про це пише The Guardian з посиланням на дані Національної ради начальників поліції (NPCC), повідомляє Європейська правда.

Голова NPCC Гевін Стівенс сказав, що кожна громада по всій країні так чи інакше постраждала від заворушень.

"Я хочу запевнити громадськість, що по всій країні діють згуртовані та надійні поліцейські заходи, і ми робимо все можливе, щоб впоратися із цими заворушеннями та забезпечити вашу безпеку" , – сказав він.

Стівенс додав, що станом на сьогодні було здійснено 378 арештів.

"І ми очікуємо, що ця кількість буде зростати з кожним днем, оскільки сили продовжують ідентифікувати причетних і затримувати винних. Для цього робота ведеться цілодобово, і всі причетні будуть притягнуті до відповідальності" , – підкреслив він.

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про створення "постійної армії" поліцейських-спеціалістів для боротьби з заворушеннями і безладами.

У неділю Стармер під час телевізійного звернення попередив учасників акції, що вони "пошкодують" про свою участь.