Частину України накриє дощами: прогноз погоди на 7 серпня

У середу, 7 серпня, в Україні збережеться літня комфортна температура. Однак місцями очікуються дощі, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила синоптик Наталка Діденко в Telegram.

Завтра протягом дня очікується +24...+29 градусів, у південних регіонах - +28...+31 градус. Ночі будуть прохолоднішими: +14...+18 градусів, а у Карпатах - +10...+14 градусів.

Дощі завтра пройдуть місцями на півночі, у центральних областях, а ввечері - у Харківській області. На решті території значних опадів не очікується.

Погода у Києві

У Києві завтра можливий дощ з грозою. Температура повітря вдень становитиме близько +25...+26 градусів.

Коли чекати спеку

Сильна спека, за попередніми прогнозами синоптика, прийде з 15 серпня і розпочнеться дещо незвично - із західних областей. Після цього вона пошириться на центр, північ, південь та схід України.

Нагадаємо, 22 липня синоптики зафіксували рекордні середньодобові температури повітря в історії. В цей день глобальна температура на поверхні Землі досягла 17,15 градуса.