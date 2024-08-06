Ціни на нафту зросли вперше за чотири дні

Ціни на нафту еталонних марок у вівторок впевнено зростають після зниження за підсумками трьох попередніх сесій. Brent торгується ​​вище від $77,3 за барель, повідомляє Enkorr.

Підвищенню котирувань сприяють ризики перебоїв з постачаннями палива, що зберігаються, через зростаючу напруженість на Близькому Сході, повідомляє Trading Economics. Інвестори чекають від Ірану дій у відповідь на вбивство голови політичного бюро ХАМАС Ісмаїла Ханії в Тегерані минулого тижня.

Ще одним чинником підтримки для ринку є призупинення видобутку на найбільшому в Лівії нафтовому родовищі Sharara через проблеми з безпекою. Максимальна продуктивність Sharara становить 320 тис. барелів на добу (б/д).

Котирування жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 8:03 за київським часом збільшилися на $1,03 (на 1,35%) і становили $77,33 за барель. На день раніше ці контракти здешевшали на $0,51 (на 0,7%) – до $76,30 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) вранці зросла на $1,2 (на 1,65%), досягнувши $74,14 за барель. У понеділок ці контракти здешевшали на $0,58 (на 0,8%) – до $72,94 за барель.