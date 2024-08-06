У Раді прокоментували можливість демобілізації в Україні

Говорити про можливість демобілізації в Україні наразі дуже проблематично. Особливо через те, що ситуація на фронті залишається складною й Росія планує збільшити свої окупаційні сили, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив народний депутат, член Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський під час брифінгу.

За його словами, демобілізація в Комітеті ВРУ з нацбезпеки та розвідки обговорювалася дуже ретельно. Втім, це питання є насправді "болючим" та "найбільш складним".

"Історія світових воєн на сьогодні не знає прикладів, коли до завершення повномасштабної війни, повномасштабного вторгнення, до відсічі агресії здійснювалися б якісь комплексні заходи зі звільнення з військової служби тих, хто відстоює територіальну цілісність та державний суверенітет" , - стверджує Веніславський.

Тому, як зауважує нардеп, питання демобілізації має не лише політичне, але й оборонне, безпекове і військове значення.

"Політично зрозуміло, що вигідно говорити й хотілось би нам обнадіяти тих людей, які воюють, що вони там протягом певного часу матимуть можливість на звільнення. Але, на превеликий жаль, на сьогодні ситуація залишається на фронті дуже складною" , - сказав Веніславський.

Він пояснив, якщо проаналізувати дії країни-агресора, вона постійно намагається збільшити свій кількісний склад збройних сил. Крім того, до окупаційної армії фінансово заохочують найманців, які отримують від 1 до 2 мільйонів рублів одноразово при підписанні контракту чи вступу на службу.

"І ці темпи лише зростають. З огляду на рівень життя росіян - ці гроші для них є взагалі фантастичними" , - акцентував Веніславський.

Він поділився, що розвідувальні співтовариства під час засідання Комітету в закритому режимі надали дані, які свідчать, що Росія поставила чіткі цілі збільшити кількість окупаційних військ в Україні ще на певну кількість десятків чи навіть сотню тисяч.

"Тож говорити на цьому фоні про звільнення чи про таку можливість дуже проблематично" , - акцентував Веніславський.

Демобілізація в Україні

Нагадаємо, що у комплексному законі про мобілізацію, який ухвалила Верховна Рада цьогоріч, Кабміну було доручено розробити відповідний проєкт закону, який би передбачав умови для потенційного звільнення окремих категорій військовослужбовців зі служби. Ще у квітні повідомлялося, що на розробку законопроекту про демобілізацію відведено 8 місяців, а до процесу залучать також Генштаб ЗСУ.

За словами Веніславського, наразі ані від уряду, ані від Міноборони, які є фактично ключовими гравцями у формуванні оборонної політики держави, не надходили такі ініціативи.

"Якщо вони будуть вважати, що це можливо, вони мають внести відповідний законопроект. За моєю інформацією, такого законопроекту на даний момент немає. І я б не був надмірно оптимістом і не очікував би його найближчим часом" , - додав Веніславський.

До слова голова МВС Ігор Клименко та спікер ВРУ Руслан Стефанчук нещодавно заявляли, що не бачать передумов для проведення демобілізації.