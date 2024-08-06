У Росії заарештували ще одного екс-чиновника Міноборони

Російський військовий суд заарештував колишнього начальника Речового управління Міноборони РФ Володимира Демчика у справі про отримання хабаря у великому розмірі. Про це пише "Сьогодні" з посиланням на Слідчий комітет РФ, повідомляє Цензор.НЕТ.

За версією слідчих, навесні 2017 року гендиректор однієї з комерційних організацій передав Демчику хабар у розмірі 4 млн рублів ($46,6 тис.), щоб отримати держконтракти. У результаті в 2017-2018 роках ця організація стала співвиконавцем держконтрактів на постачання речового майна для потреб російської окупаційної армії.

Загалом російське Міноборони уклало з цією компанією 26 договорів більш ніж на 574 млн. рублів.

Демчик обіймав посаду начальника Речового управління Міноборони РФ до квітня 2018 року. За даними СК, зараз він є заступником генерального директора "Текстильної торгової компанії".

Раніше повідомлялося, що у РФ затримали ще двох чиновників Міноборони, їх підозрюють у розкраданні бюджетних грошей.

Нагадаємо, що наприкінці травня у Росії заарештували начальника Головного управління зв’язку Збройних сил РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна. Він є заступником начальника Генерального штабу РФ Валерія Герасимова. Шамаріна затримали на хабарі.

Також раніше повідомлялося, що заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова затримали за підозрою в отриманні хабаря.