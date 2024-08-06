У НАТО показали тренування українських пілотів на F-16

Пресслужба НАТО показала відеоролик, на якому показано навчання українських пілотів на винищувачах F-16, перші з яких вже працюють в українському небі, повідомляє Європейська правда.

Коротке відео про навчання українських пілотів і техніків винищувачів F-16 у Данії опублікували в офіційному X (Twitter) НАТО.

F-16s have arrived in Ukraine ???????? Look back at Danish instructors training Ukrainian pilots, technicians and ground crew how to fly and maintain the fighter jets ↓#StandWithUkraine pic.twitter.com/dQSLoCalLi — NATO (@NATO) August 6, 2024

Один з пілотів розповідає, що літати на F-16 дуже цікаво, хоча й радянські МіГи не назвеш "надто нудними".

"Проте F-16 однозначно більш адаптивний, він рухається дуже легко", – розповідає він.

Генерал-майор ВПС Данії Ян Дам коментує, що F-16, хоча є досить старою моделлю, кілька разів проходили модернізацію.

"Зараз це дуже сучасний літак, співставний із найкращими західними винищувачами" , – зазначає він.

Пресслужба НАТО нагадала, що винищувачі F-16 Україні надають Данія, Нідерланди, Бельгія та Норвегія.

Нагадаємо, 4 серпня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що перші літаки F-16 вже в Україні, та показав їх на таємному летовищі.

Перед тим західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що шість винищувачів надійшли з Нідерландів, і ще кілька незабаром прибудуть з Данії.