У Криму сталася пожежа поблизу одного з аеродромів

У вівторок, 6 серпня, в тимчасово окупованому Криму сталася пожежа в районі аеродрому Октябрське. З посиланням на "Крымский ветер".

Також повідомляється про вибухи в районі аеродрому. На опублікованих кадрах також чути вибухи.

Пізніше в так званому «Мінтрансі» Криму повідомили, що з «технічних причин» було припинено залізничний рух на перегоні Сімферополь — Джанкой.

«Підписники повідомляють, що підірвали склади боєприпасів, які зараз під землею детонують. Мешканці сіл Ленінське та Зоряне сидять у підвалах, бо снаряди розлітаються після вибухів» , — ідеться в повідомленні.

Також є повідомлення про інтенсивні польоти авіації над Сімферопольським районом.