Блінкен закликав Іран та Ізраїль не загострювати конфлікт

США дали зрозуміти Ірану та Ізраїлю, що на Близькому Сході існує консенсус щодо того, що поточний конфлікт не повинен загострюватись.﻿ Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, пише Едуард Ткач, РБК-Україна.

Він наголосив, що ніхто не повинен загострювати конфлікт, і цей меседж було передано обом сторонам.

"Ми ведемо інтенсивну дипломатію з союзниками та партнерами, передаючи це повідомлення безпосередньо Ірану. Ми передали це повідомлення безпосередньо Ізраїлю" , - сказав Блінкен.

Також держсекретар після зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном і австралійськими колегами, заявив, що переговори щодо досягнення угоди про припинення вогню та звільнення заручників у ході війни в Газі досягли фінальної стадії.

Нагадаємо, що США перекинули винищувачі F/A-18 на військову базу на Близькому Сході. Це зроблено в рамках посилення захисту Ізраїлю від можливої атаки Ірану.