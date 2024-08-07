Блінкен закликав Іран та Ізраїль не загострювати конфлікт
США дали зрозуміти Ірану та Ізраїлю, що на Близькому Сході існує консенсус щодо того, що поточний конфлікт не повинен загострюватись. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, пише Едуард Ткач, РБК-Україна.
Він наголосив, що ніхто не повинен загострювати конфлікт, і цей меседж було передано обом сторонам.
"Ми ведемо інтенсивну дипломатію з союзниками та партнерами, передаючи це повідомлення безпосередньо Ірану. Ми передали це повідомлення безпосередньо Ізраїлю", - сказав Блінкен.
Також держсекретар після зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном і австралійськими колегами, заявив, що переговори щодо досягнення угоди про припинення вогню та звільнення заручників у ході війни в Газі досягли фінальної стадії.
Нагадаємо, що США перекинули винищувачі F/A-18 на військову базу на Близькому Сході. Це зроблено в рамках посилення захисту Ізраїлю від можливої атаки Ірану.