США перекинули винищувачі на Близький Схід в очікуванні атаки Ірану – ЗМІ

Близько десятка винищувачів F/A-18 з авіаносця США "Теодор Рузвельт" перелетіли на військову базу на Близькому Сході в рамках зусиль Пентагону, спрямованих на захист Ізраїлю від можливих нападів з боку Ірану і його маріонеток, а також на захист американських військ. Про це виданню Times of Israel заявив неназваний американський посадовець, повідомляє Європейська правда.

Винищувачі F/A-18 і літак-розвідник E-2D Hawkeye вилетіли з авіаносця в Оманській затоці і прибули на невідому базу в понеділок, сказав посадовець.

Міністр оборони США Ллойд Остін наказав посилити військову присутність в регіоні, оскільки офіційні особи стурбовані ескалацією насильства на Близькому Сході після вбивства минулого тижня високопоставленого командира Хезболли в Лівані і вищого політичного лідера ХАМАС в Ірані, ймовірно, в результаті ізраїльських ударів. Обидва угруповання підтримуються Іраном.

Очікується, що наземне базування літаків ВМС буде тимчасовим, оскільки ескадрилья винищувачів ВПС США F-22 прямує на ту ж базу з місця базування на Алясці. Очікується, що близько десятка F-22 прибудуть на Близький Схід найближчими днями, заявив посадовець.

Неясно, як довго всі літаки залишатимуться разом на базі, і це може залежати від того, що станеться – якщо щось станеться – в найближчі кілька днів.