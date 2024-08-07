FT: США попередили Туреччину про наслідки за експорт військового обладнання до Росії

США попередили Туреччину про наслідки за експорт військового обладнання в Росію. Американська влада вимагає припинити постачання мікросхем та інших деталей, що використовуються в російській військовій техніці, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Financial Times.

Метью Аксельрод, помічник міністра торгівлі США, який очолює ці зусилля, нещодавно відвідав Анкару і Стамбул, де зустрівся з турецькими чиновниками і керівниками. Його місія полягала в припиненні незаконної торгівлі, спрямованої на постачання в Росію технологій американського походження.

Аксельрод висловив занепокоєння США і наголосив, що Туреччина має докладати більше зусиль для припинення торгівлі мікросхемами та іншими деталями, які відіграють ключову роль у військових операціях Москви в Україні. Вашингтон настійно закликає Анкару посилити контроль і вжити заходів щодо припинення цього експорту.

"Нам потрібно, щоб Туреччина допомогла нам зупинити незаконний потік американських технологій до Росії. Ми повинні бачити прогрес, і швидко, з боку турецької влади і промисловості, інакше у нас не залишиться іншого вибору, окрім як накласти наслідки на тих, хто ухиляється від нашого експортного контролю" , - заявив Аксельрод.

Попередження Вашингтона - останнє свідчення того, як рішення Туреччини зберегти міцні торговельні зв'язки з Росією затьмарило відносини між двома союзниками по НАТО.

США, ЄС та інші західні партнери запровадили масштабні санкції проти Росії після того, як вона почала повномасштабне вторгнення в Україну 2022 року, але Туреччина ухилилася від цих обмежень і збільшила обсяг торгівлі з цією країною після початку війни.

США особливо стурбовані тим, що Туреччина стала ключовим центром, через який електроніка західного виробництва, включно з процесорами, картами пам'яті та підсилювачами, потрапляє до російських ракет і безпілотників, порушуючи експортний контроль. Ще однією важливою сферою, що викликає занепокоєння, є верстати.

Санкції проти Росії

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні країни посилили тиск на санкцію на Москву. Європейський Союз, наприклад, уже запровадив 14 пакетів санкцій проти Росії.

12 червня США оголосили про нові санкції проти більш ніж 300 російських фізичних та юридичних осіб.

Раніше Британія вперше запровадила санкції проти судів "тіньового флоту" Росії, який, на її думку, використовується для обходу західних санкцій на торгівлю російською нафтою.