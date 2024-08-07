Візит Зеленського до Ізраїлю відклали з ініціативи України – посол

Президент України Володимир Зеленський планував відвідати Ізраїль, втім візит було відкладено. Це відбулось з ініціативи української сторони.﻿ Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

Бродський висловив вдячність за заклик президента України Володимира Зеленського до світових лідерів проявити солідарність з Ізраїлем після подій 7 жовтня.

"Ми цінуємо заклик президента, який було зроблено одразу після 7 жовтня, до світових лідерів приїхати до Ізраїлю, виявити солідарність" , - зазначив він.

Проте, за словами посла, президент України поки що не здійснив візит до Ізраїлю.

"На жаль, сам президент не приїхав досі до Ізраїлю. Ми сподіваємося, що цей візит таки відбудеться. Ми будемо раді бачити президента Зеленського в Ізраїлі в будь-який момент" , - додав Бродський.

Посол також повідомив, що конкретних дат візиту наразі немає, оскільки попередню дату було відкладено з ініціативи української сторони.

Також Бродський наголосив на підтримці з боку України та підкреслив важливість громадської думки, яка є проізраїльською.