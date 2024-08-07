Кандидат у віцепрезиденти США від демократів розкритикував Трампа і Венса

Губернатор Міннесоти Тім Волз, якого Камала Гарріс обрала як свого напарника у президентських перегонах, виступив з різкою критикою Дональда Трампа і кандидата у віцепрезиденти від республіканців Джей Ді Венса. Про це Волз сказав під час виступу перед прихильниками у Філадельфії, повідомляє Європейська правда.

Зокрема, описуючи тандем Трампа і Венса, Волз використав слово "дивні" (англійською – "weird"), яке стало вірусним в американських соцмережах.

"Я просто повинен це сказати. Ви це знаєте. Ви це відчуваєте. Ці хлопці моторошні і, так, до біса дивні. Це те, що ви бачите" , – сказав Волц під бурхливі оплески натовпу.

Він додав, що у разі повернення Трампа у крісло президента США "він почне саме з того місця, на якому зупинився чотири роки тому".

"Тільки цього разу все буде набагато, набагато гірше" , – сказав Волз, стверджуючи, що кандидат від Республіканської партії скасує Закон про доступне медичне обслуговування, скоротить соціальне забезпечення та медичну допомогу і заборонить аборти по всій країні.

Також він критикував й свого опонента Венса, зазначивши, що той поділяє "небезпечний і відсталий порядок денний Трампа для цієї країни".

60-річний Волз – ветеран Національної гвардії США, колишній вчитель, який почав кар’єру в політиці у 2006 році як член Палати представників. У 2018-му був обраний губернатором Міннесоти, обіймає цю посаду другий термін поспіль.