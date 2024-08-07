Путіну доповіли про ситуацію у Курській області, влада евакуює населення

Виконувач обов’язки губернатора Курської області РФ Олексій Смірнов заявив, що вночі доповів лідеру Кремля Володимиру Путіну про нібито атаку безпілотниками і ракетами російського регіона, а також повідомив, що з прикордонних територій вивозять людей, повідомляє Українська правда.

За його словами, правитель РФ "тримає ситуацію на особистому контролі" та пообіцяв підтримку регіону у "всіх напрямках".

Також т.в.о. губернатора РФ сказав, що обстановка у Курській області "контрольована", але при цьому організовано вивезення жителів "з обстрілюваних територій прикордоння", де для них підготували пункти тимчасового розміщення і забезпечили усім необхідним. З Москви і Санкт-Петербурга у регіон поїхали медики.

В Міноборони РФ заявили про бої в районах Курської області, що безпосередньо примикають до російсько-українського кордону, і що начебто роіяни не допустили просування противна вглиб території.

Нагадаємо:

Зранку 6 серпня, Смірнов заявив про нібито спробу захисників України прорватися на територію регіону в Суджанському і Коренівському районах: "Прикордонні війська ФСБ і бійці російської армії не допустили порушення кордону, додав він і попросив жителів "зберігати пильність".

Російські пабліки зранку 6 серпня почали ширити інформацію про бої у прикордонні Курської області. Нібито українські захисники просуваються в бік Гончарівки Суджанського району РФ на техніці.

Водночас добровольчі формування "РДК" та "Свобода Росії" про операції у прикордонні з РФ не повідомляли.

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