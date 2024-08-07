Експрем'єрка Бангладеш розраховує на притулок в одній з шести країн – ЗМІ

Експрем'єр-міністр Бангладеш Шейх Хасіна, яка подала у відставку і залишила країну на хвилі протестів, розглядає ймовірні варіанти для запиту на притулок. Експосадовиця розраховує отримати таку можливість у шістьох країнах, у переліку яких є, зокрема, Білорусь. Про це повідомляє Free Press Journal, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

Колишня прем'єр-міністр Бангладеш у супроводі своєї сестри Шейх Рехани планувала вирушити з Індії до Лондона, щоб отримати тимчасовий притулок, але наразі цей варіант не розглядається.

Це сталося після того, як уряд Великої Британії дав зрозуміти, що вона може не отримати правового захисту від будь-якого можливого розслідування масових насильницьких протестів у її країні, заявили вони.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що за останні два тижні в Бангладеш стався безпрецедентний рівень насильства і трагічної загибелі людей, і народ країни "заслуговує повного і незалежного розслідування подій під керівництвом ООН".

Згідно з імміграційними правилами Великої Британії, подати заяву на надання притулку, перебуваючи за межами Великої Британії, неможливо, і кожна заява про надання притулку ретельно розглядається по суті в кожному конкретному випадку.

Куди може податись Хасіна

Наразі, як зауважують джерела, Хасіна розглядає кілька варіантів, зокрема Об'єднані Арабські Емірати, Білорусь, Катар, Саудівську Аравію і Фінляндію.

За даними джерел, Шейх Хасіна залишатиметься в Індії щонайменше найближчі дні. Зазначається, що вона приземлилася на авіабазі Хіндон у понеділок на військово-транспортному літаку C-130J за кілька годин після того, як пішла з посади прем'єр-міністра, та була переведена в невказане місце в Делі під посиленими заходами безпеки.