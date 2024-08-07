У НАТО закликали Росію вивести війська з території Грузії

У НАТО в річницю початку збройної агресії РФ проти Грузії заявили про повну підтримку територіальної цілісності і суверенітету Грузії і виступили з закликом до Росії, повідомляє Європейська правда.

Відповідну заяву у себе в X(Twitter) розмістила речниця НАТО Фара Дахлалла.

Вона наголосила, що Південна Осетія та Абхазія є частинами Грузії попри багаторічну окупацію.

"Ми закликаємо Росію вивести війська, які вона розмістила в Грузії без її згоди. Південна Осетія і Абхазія є частиною Грузії, незважаючи на 16 років російської окупації. НАТО повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії", – написала речниця НАТО.

Росія ввела свої війська на територію Грузії 7 серпня 2008 року. За підсумками війни Грузія втратила контроль над Абхазією та Південною Осетією. 26 серпня 2008 року Росія визнала "незалежність" регіонів.

Міністерство закордонних справ України також опублікувало заяву з нагоди 16-ї річниці російської агресії проти Грузії, в якій наголосило на незмінності кремлівської політики імперіалізму на Південному Кавказі, у Центральній Азії та в Європі.

В свою чергу головний дипломат ЄС Жозеп Боррель у заяві до 16-ї річниці російсько-грузинської війни 2008 року засудив триваючу окупацію та закликав до мирного розв’язання незавершеного конфлікту.