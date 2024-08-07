Австралія "списала" останній Abrams: Україна просила про передачу танків

Австралія "списала" останній танк M1A1 Abrams, який був на озброєнні її армії. Раніше Україна просила передати Abrams для ЗСУ, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє портал Janes.

Міністерство оборони Австралії заявило, що наприкінці липня "списало" останній танк M1A1 Abrams. Вони були на озброєнні 2/14-го полку легкої кавалерії та розміщувались на базі в Брісбені.

Австралія замінить старішу версію Abrams на новішу M1A2 SEPv3. Національна оборонна стратегія Австралії зазначає, що нові танки будуть введені в експлуатацію у 2025 році. Їх розмістять на іншій базі в Таунсвіллі.

Міноборони Австралії замовило американські танки у 2022 році.

Запит України

Як відомо, раніше Україна подала запит на передачу танків M1A1 Abrams, які збиралася "списати" австралійська армія. На озброєнні в Австралії було 59 машин.

За даними ЗМІ, Україна двічі подавала запит, вперше у травні 2023. Україна просила про передачу 14 танків та про навчання екіпажів до цих машин. Уряд Австралії фактично відхилив запит.

Як писали у мережі, Австралія спочатку зазначала, що списані танки потрібно відправити на ремонт до США, щоб передати їх Україні. Іншим аргументом було те, що нібито Abrams хотіли замінювати поступово - спочатку дочекатися нових машин, а вже потім "списати" старі.

Варто додати, що Австралія надавала Україні військову та фінансову допомогу. Зокрема, країна відправила своїх інструкторів для навчання українських воїнів в Європі.

На початку року австралійський уряд виділив понад 32 млн доларі для оборони України.