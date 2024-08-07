Постачання російського газу через Україну залишаються без змін - ОДТСУ

Транзит російського газу через українську газотранспортну систему проходить у штатному режимі.﻿ Про це інформує ExPro в "Операторі ГТС України" (ОГТСУ), повідомляє Економічна правда.

"Номінації підтверджені, фізичний потік газу зберігається" , - зазначили у повідомленні.

У середу 7 серпня у російських Telegram-каналах з’явилася інформація, що Збройні сили України взяли під контроль газовимірювальну станцію "Суджа" у Курській області РФ. Офіційного підтвердження цієї інформації поки нема.

Видання зазначає, що ГВС "Суджа" є ключовим об’єктом постачання російського газу до Європи через Україну. Наразі "Суджа" - єдина точка, через яку російський газ надходить до України для його транспортування до європейських замовників.

Обсяги транзиту російського газу 7 серпня становлять близько 39,5 млн куб м, на 6,8% менше, ніж напередодні (42,4 млн куб м).