Іран може передумати здійснювати масований удар по Ізраїлю – ЗМІ

За даними видання Politico, влада Ірану може передумати щодо масованої атаки на Ізраїль, повідомляє Українська правда.

У публікації йдеться, що останніми днями адміністрація Байдена (президента США – ред.) працювала через дипломатичні канали, залучаючи своїх близькосхідних союзників, щоб переконати Тегеран переглянути рішення про військову атаку на Ізраїль.

За словами двох високопоставлених американських чиновників, вони попередили Іран, що масований удар лише розпалить напруженість і може призвести до прямої конфронтації між двома країнами.

Адміністрація президента США також закликала Іран переглянути свою реакцію на атаку, в результаті якої загинув лідер ХАМАСу Ісмаїл Ганія, оскільки його смерть, схоже, стала наслідком вибуху дистанційно керованої бомби, яка була встановлена в його тегеранському гостьовому будинку в ході таємної операції, а не в рамках більш масштабної атаки.

Тепер Тегеран дедалі більше поділяє думку Вашингтона, хоча спочатку відкидав її, кажуть офіційні особи.

Politico зазначає, що американські посадовці заявляють, що вони дійсно очікують певної реакції Ірану на вбивство Ганії, але Тегеран, схоже, переорієнтувався, і США не очікують масштабної атаки на Ізраїль в найближчому майбутньому.

Відповідаючи на запитання журналістів у середу, чи вважають США, що Іран змінив свою думку, речник Ради національної безпеки Джон Кірбі сказав, що він не буде говорити про конкретні оцінки розвідки, але що адміністрація Байдена "не хоче бачити ескалації".

"Якщо вона (масована атака з боку Ірану – ред.) відбудеться, то, боже мій, ми будемо готові захищати Ізраїль і захищати себе в разі потреби" , – наголосив Кірбі.

Нагадаємо, минулого тижня Вашингтон отримав дані про те, що Іран потенційно може спробувати здійснити напад на Ізраїль на вихідних.

В очікуванні цього США відправили винищувачі і кораблі в регіон, що офіційні особи означили як "демонстрацію стримування" ескалації.