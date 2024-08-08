Bloomberg: Ціни на газ у Європі підскочили через новини з Курської області

Ціни на газ у Європі підскочили до найвищого рівня цього року після повідомлення про те, що українські війська захопили ключовий пункт транзиту газу у Курській області РФ, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ф'ючерси на еталонні товари зросли на 4,8% до 38,45 євро за мегават-годину, найвищого рівня з грудня. Агентство пише про повідомлення російського військового блогу Rybar про те, що нібито українські війська захопили точку забору газу поблизу міста Суджа. Цю заяву не вдалося перевірити із незалежних джерел, зазначив Bloomberg.

Російське державне ПАТ "Газпром" відмовилося від коментарів, як і Міністерство оборони України та Генеральний штаб збройних сил.

Станція Суджа є частиною єдиного трубопроводу, яким російський газ надходить до Європи через Україну.

Хоча Європа докладала зусиль, щоб відмовитися від російського газу, який постачається трубопроводом, потенційне скорочення поставок все одно стане шоком, спровокувавши ріст цін для споживачів та промисловості. Європа не ввела санкції проти російського газу, і деякі частини континенту, як і раніше, залежать від нього, нагадує агентство.

Оператор української газотранспортної системи повідомив у щоденному оновленні, що потоки у четвер будуть у межах норми. Так звані номінації є індикатором постачання, а фактичні постачання можуть змінитися. Раніше у щоденному оновленні Газпром повідомив, що у середу потоки були на звичайному рівні.

"Потік газу стабільний, жодних змін. Якби Україна хотіла зупинити потік, вона могла б зробити це, не захоплюючи Суджу" , - сказав Сергій Макогон, колишній генеральний директор Gas TSO України, яка управляє мережею.

Нагадаємо, вчора, 7 серпня, після появи повідомлень про те, що нібито українські військові взяли під контроль газовимірювальну станцію "Суджа" у Курській області РФ, "Оператор ГТС України" заявив, що транзит російського газу через українську газотранспортну систему проходить у штатному режимі.

Бої у Курській області

У Курській області РФ третій день відбуваються бойові зіткнення російських військових з, як стверджують росіяни, українською армією, що нібито прорвала кордон. Українська сторона офіційно наразі не підтвердила участь ЗСУ у подіях.

Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на опубліковані геолокаційні кадри, каже про просування "української бронетехніки" до позицій у Курській області РФ на відстані близько 10 кілометрів від міжнародного кордону.