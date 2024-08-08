РФ піддає катуванням 95% українських військовополонених – моніторингова місія ООН

Російська влада катує українських військовополонених, починаючи з перших допитів. Практика тортур, яку застосовують окупанти, є "широко поширеною і систематичною». Про це заявив голова Моніторингової місії ООН (ООН) з прав людини в Україні Даніель Белл в інтерв'ю нідерландському телеканалу NOS, яке цитує Інститут вивчення війни (ISW), пише Вадим Ребрина, РБК-Україна.

Белл заявив, що Росія закатувала 95% українських військовополонених у російських в'язницях.

Белл підкреслив, що тортури українських військовополонених є військовим злочином. Тортури військовополонених є порушенням статті 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Заступник командира української бригади 7 серпня повідомив, що російська влада у СІЗО Ростовської області катувала та "по-звірячому" вбила українського військовополоненого, який служив у його бригаді.

"Заяви Белла та попередні звіти моніторингової місії про порушення Росією прав українських військовополонених узгоджуються з давніми оцінками ISW про систематичні порушення Росією міжнародних прав людини та гуманітарного права в окупованій Україні та щодо українських військовополонених" , - йдеться у звіті Інституту.

Нагадаємо таку приблизно оцінку висловив нещодавно генпрокурор Андрій Костін За його словами, до 90% українських полонених у Росії страждають від різного роду катувань, нелюдського ставлення і насильства.