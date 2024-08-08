Україна просить Мексику заарештувати Путіна у разі його приїзду до країни

Україна просить Мексику заарештувати главу Кремля Володимира Путіна у разі його приїзду на інавгурацію президента Клаудії Шейнбаум. Подія має відбутись 1 жовтня, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Посольство України в Мексиці.

В посольстві висловили сподівання, що уряд Мексики знає про те, що "Володимир Путін є військовим злочинцем", який має ордер на арешт за підозрою у викраденні та примусовому переміщенні українських дітей до Росії, виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС), юрисдикцію якого визнає Мексика.

"Тим часом ми віримо, що мексиканський уряд у будь-якому випадку виконає міжнародний ордер на арешт, передавши вищезазначене судовому органу ООН у Гаазі", - йдеться у листі.

Що цьому передувало

7 серпня Мексика запросила главу Кремля Володимира Путіна на інавгурацію новообраного президента Клаудії Шейнбаум.

Зазначимо, що після того, як у березні 2023 року був виданий ордер на арешт Путіна, глава Кремля не здійснює поїздки до країн-підписантів Римського статуту, оскільки влада цих держав повинна заарештувати його після прибуття на їхню територію.

При цьому Путіна час від часу запрошують на той чи інший захід за межами РФ, але він щоразу відмовляється, ймовірно, боячись свого арешту.

Щодо поїздок, то глава Кремля регулярно їздить до Білорусі, а в червні Путін відвідав Північну Корею та В'єтнам.