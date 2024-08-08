Європейські фондові ринки показали кращий добовий результат за 9 місяців

Європейські фондові ринки показали 7 серпня кращий добовий результат за останні дев’ять місяців після падіння на початку тижня через побоювання щодо рецесії у США, повідомляє Укрінформ.

Європейський індекс Stoxx 600 закрився на 1,56% вище в середу порівняно із вівторком. Це його найкращий результат за одну сесію за більш ніж дев'ять місяців.

Французький CAC 40 підскочив на 1,9%, британський індекс FTSE 100 зріс на 1,75%, а німецький DAX підвищився на 1,47%.

Зазначається, що банки компенсували на торгах у середу нещодавні різкі втрати зростанням на 3%, тоді як акції компаній з надання фінансових послуг додали 2,36%.

Учора за підсумками торгів на фондовій біржі індекс Nikkei показав найбільше одноденне зростання в історії, "злетівши" на понад 3 200 пунктів після рекордного падіння днем раніше.